الناتو: الحلف لن يساعد إسرائيل إذا هاجمت إيران

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن الحلف لن يهب للدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من عدوها اللدود إيران.

وقال ينس ستولتنبرغ لمجلة دير شبيغل في تصريحات نشرت اليوم السبت إن إسرائيل شريك، ولكن ليس عضوا، وإن "ضمانة الأمن" لحلف الناتو لا تنطبق على إسرائيل.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو لم يتورط في جهود السلام في الشرق الأوسط أو في صراعات المنطقة.

وتحدث ستولتنبرغ في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إسرائيل وإيران. وكثف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤخراً انتقاده لاتفاق عام 2015 بين القوى العالمية وإيران الذي عرض على طهران تخفيف العقوبات المفروضة عليها في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الشهر الماضي.

واشتبكت إسرائيل وإيران عسكرياً بشأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا.