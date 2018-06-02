إسرائيل تقتل مسعفة فلسطينية.. وأمها "تحضن" ثوبها باكية

برصاصة غدر، قتل قناص إسرائيلي الجمعة المسعفة الشابة، رزان نجار، بينما كانت تسعف المصابين في مخيم شرق #خان_يونس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء عن مقتل فتاة وإصابة أكثر من 100 في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة إن الممرضة رزان أشرف النجار (22 عاما) فارقت الحياة إثر إصابتها برصاص القوات الإسرائيلية خلال إسعافها للمصابين في مخيم العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

في المقابل، انتشرت صور رزان، في الميدان، تركض لتسعف المصابين.

كما أذابت صورة لأمها الثكلى، ممسكة بثوبها الملطخ بالدماء تشمه وتحتضنه، قلوب الآلاف من الذين أعادوا نشر تلك الصورة المؤثرة على مواقع التواصل.

رصاص حي على 5 مسعفين

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على 5 مسعفين بينهم المسعفة النجار خلال محاولتهم إسعاف الجرحى.

وأشار القدرة إلى أن أكثر من 100 شاب أصيبوا في مسيرات يوم الجمعة بينهم 40 بالرصاص الحي فيما أصيب الباقي بحالات اختناق وإصابات مختلفة نتيجة إطلاق قنابل الغاز.

وبمقتل الشابة الممرضة رزان أشرف النجار ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 119 منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة العليا للمسيرات اختتام فعاليات جمعة " #من_غزة_لحيفا.. دم واحد ومصير واحد" بالإعلان عن جمعة جديدة أطلقت عليها اسم #مليونية_القدس إحياء ليوم القدس العالمي.

ووصل عشرات الآلاف من الشبان إلى نقاط التماس في مخيمات العودة وأشعلوا إطارات السيارات قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص والغاز نحوهم.