إسرائيل تقصف 15 موقعاً لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أكثر من 12 موقعاً لحماس في غزة، رداً على إطلاق صواريخ على #إسرائيل من القطاع الذي تسيطر عليها الحركة.

وقال في بيان إنه "في سلسلة أولى من الضربات الجوية، قصفت طائرات حربية 10 مواقع إرهابية في ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "من بين هذه الأهداف موقعان لتصنيع وتخزين الذخيرة تابعان لحماس ومجمع عسكري".

وأوضح البيان أن هذه الضربات الجوية جاءت رداً على إطلاق صواريخ ضد إسرائيل وعلى "أنشطة إرهابية مختلفة وافقت عليها ونظمتها حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما لفت الجيش الإسرائيلي إلى "سلسلة من محاولات شن هجمات ضد جنود على الحدود وأضرار لحقت ببنى تحتية مرتبطة بالأمن وحرائق أضرمت على الأراضي الإسرائيلية بطائرات ورقية وبالونات".

وقال، في بيان آخر، إن طائرة قامت بعد ساعات من سلسلة الغارات الأولى "بقصف خمسة أهداف في مجمع عسكري تابع للقوة البحرية لحماس في شمال قطاع غزة".

ولم يتحدث الجانب الفلسطيني على الفور عن وقوع ضحايا بعد الغارات الجوية.

وأعلنت إسرائيل، مساء السبت، أن عناصر في قطاع غزة أطلقوا قذيفتين على الجنوب الإسرائيلي ما أثار مخاوف من تجدد التصعيد بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف النار وضع حداً لأسوأ تصعيد شهده القطاع منذ حرب 2014.

واعترضت منظومة القبة الحديد الدفاعية الإسرائيلية إحدى القذائف، ويُعتقد أن القذيفة الثانية لم تبلغ هدفها وسقطت داخل القطاع، وفق الجيش الجيش الإسرائيلي. كذلك أطلقت أربع قذائف على إسرائيل في وقت لاحق، في الساعات الأولى من الأحد، تم اعتراض ثلاث منها، وفقاً للبيان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق هذه القذائف.