إجلاء سكان من بيغ آيلاند بهاواي مع اقتراب حمم بركانية

استكملت قوات الحرس الوطني والشرطة والإطفاء إجلاء سكان منطقة على الجانب الشرقي من جزيرة بيغ آيلاند في #هاواي قبل ساعات من قطع حمم بركان كيلاويا الطرق المؤدية إليها، وفق مسؤولين.

ومنذ يوم الأربعاء، تطالب السلطات سكان منطقة كابوهو بمغادرتها مع استمرار تدفق الحمم البركانية بقوة من باطن الأرض عبر شق عند السفح الشرقي للبركان.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدني في مقاطعة هاواي، جانيت سنايدر، لرويترز عبر البريد الإلكتروني، إن المرحلة النهائية لعملية الإجلاء بدأها أفراد الإطفاء والشرطة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستمرت حتى صباح السبت بدعم من قوات الحرس الوطني وفرق الأشغال العامة في هاواي.

ويعيش ما يقدر بنحو 500 شخص في منطقة كابوهو، لكن سنايدر أشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عدد من السكان قرر البقاء في منازله.

وكانت السلطات قد أجلت نحو 2000 شخص من منطقة ليلاني إستيتس إلى الغرب من كابوهو بعدما أتت الحمم البركانية على منازلهم أو قطعت طريقها منذ ثورة البركان في الثالث من مايو/أيار.

ولم تكن الحمم البركانية هي التهديد الوحيد من ثوران بركان كيلاويا، إذ شكلت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت السام خطراً آخر.

وصاحب النشاط الحالي للبركان على مدى أسابيع انفجارات غازية وقذف صخور بركانية بصورة يومية من فوهة البركان، إضافة إلى هزات أرضية.

وعلى مدى الأيام الماضية هدأت فوهة البركان.