إندونيسيا تعتقل 3 أشخاص يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في #إندونيسيا ثلاثة أشخاص في مداهمة لجامعة في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة حيث صادرت عبوات ناسفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، سيتيو واسيستو، في بيان، إن السلطات تشتبه في أن الرجال الثلاثة خططوا لمهاجمة البرلمان المحلي في بيكانبارو عاصمة إقليم رياو.

وأشار واسيستو إلى أنه أثناء مداهمة إحدى كليات جامعة رياو السبت عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية وقنبلة يدوية بدائية ومواد ناسفة أخرى.



وأضاف أن الشرطة عثرت أيضاً على بندقية هوائية ومجموعات من الأقواس والسهام ومواد أخرى مثل نوع من السماد يمكن استخدامه لتصنيع متفجرات.

وكانت السلطات قد عبرت عن قلقها من تنامي التطرف داخل الجامعات في إندونيسيا، أكبر دول العالم الإسلامي من حيث عدد السكان.

والشهر الماضي قتلت الشرطة بالرصاص أربعة رجال بعدما استخدموا سيوف الساموراي لمهاجمة ضباط عند مقر شرطة بيكانبارو.

وجاء ذلك الهجوم بعد سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها متطرفون واستهدفت كنائس ومبنى للشرطة في سورابايا، ثاني أكبر مدن البلاد.

وقُتل نحو 30 شخصاً في هجمات سورابايا، منهم 13 يشتبه بأنهم انتحاريون.