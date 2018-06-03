الجامعة العربية تطالب بالتحقيق في مقتل رزان النجار

حملت الجامعة العربية إسرائيل مسؤولية قتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار، أثناء تأديتها لواجبها الإنساني شرق مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ودانت الجامعة "جريمة القتل المتعمد"، التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المسعفة الفلسطينية رزان النجار، وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصفيتها.

وحذرت الجامعة العربية من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين من المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، تضاف إلى سلسلة جديدة في مسلسل الإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف الطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحافيين، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد.

وطالبت الجامعة منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.

كما طالبت الجامعة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسؤولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كون هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وكانت المسعفة الفلسطينية الشابة قد قتلت برصاصة من قناص إسرائيلي الجمعة بينما كانت تسعف المصابين في مخيم شرق خان يونس.