بريطانيا: خطر المتشددين ماثل ويتزايد

أعلنت وزارة #الداخلية_البريطانية، اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يبقى الخطر الذي يمثله المتشددون على البلاد عاليا على مدى العامين المقبلين، بل ربما يزيد، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في وسط لندن.

ومستوى التهديد الحالي في #بريطانيا شديد، وهو ما يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح إلى حد كبير.

وقالت الحكومة إنها أحبطت 25 مؤامرة لتنفيذ هجمات من جانب متشددين منذ يونيو/حزيران 2013، منها 12 هجمة منذ مارس/آذار 2017، بينما تتعامل حاليا مع أخطار ما يزيد على 500 عملية محتملة.

ومن المقرر أن تنشر بريطانيا غدا الاثنين استراتيجية معدلة لمكافحة الإرهاب بهدف التعامل مع ما قالت إنه تحول في التهديدات التي تواجهها البلاد مع تبني المتشددين من مختلف الاتجاهات الفكرية لخطط جديدة.

وتوقعت الوزارة في بيان "أن يبقى مستوى التهديد من المتشددين على مستواه العالي الحالي لمدة عامين مقبلين على الأقل أو ربما يرتفع عن هذا المستوى".

ورفعت السلطات مستوى التهديد إلى "حرج"، وهو أعلى مستوى، مرتين خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة "التهديد بسبب #الإرهاب في تطور مستمر. عالميا تواصل الجماعات والشبكات الإرهابية من مختلف الأيديولوجيات التوسع، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والعلم لزيادة أهدافها ورفع (سقف) طموحاتها".

وأضاف البيان أن التهديد بسبب "الإرهاب اليميني المتطرف" يزداد أيضا، وأن السلطات أحبطت أربع مؤامرات منذ مارس/آذار من العام الماضي.

ومن المقرر أن يدلي وزير الداخلية ساجد جاويد بخطاب خلال حفل تأبين لضحايا هجوم جسر لندن.

وذكرت الوزارة أن جاويد سيؤكد في خطابه "التزام الحكومة التام ببذل كل ما هو ممكن للتعامل مع خطر الإرهاب. هذه في صدارة أولوياتي في كل يوم عمل".

وستسعى الاستراتيجية المعدلة لتطوير قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية على تحليل البيانات ورفع التنسيق بين وكالات المخابرات والشرطة فيما يتعلق ببعض المشتبه بهم والنظر بمزيد من العمق في أنشطة الجماعات اليمينية.

ومن المقرر الإعلان عن هذه الاستراتيجة كاملة غدا الاثنين.