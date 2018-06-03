رئيس الفلبين لخبير حقوقي بالأمم المتحدة: "اذهب للجحيم"

"اذهب للجحيم".. هكذا وجه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي كلامه لأحد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قال إن استقلال القضاء في الفلبين معرض للخطر.

وكانت المحكمة العليا صوتت الشهر الماضي لصالح إقالة كبيرة القضاة ماريا لورديس سيرينو التي وصفها دوتيرتي "بالعدوة" لتصويتها ضد مقترحات حكومية مثيرة للجدل. وعزت المحكمة قرار إقالتها إلى مخالفات في طريقة تعيينها.

واعتبر دييجو جارسيا سايان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين يوم الجمعة أن إقالتها تبعث برسالة مخيفة لقضاة آخرين في المحكمة العليا وأعضاء السلطة القضائية.

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وقال دوتيرتي في مؤتمر صحافي في وقت متأخر مساء أمس السبت قبل مغادرة البلاد في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية "أبلغوه ألا يتدخل في الشؤون الداخلية لبلادي. يمكنه أن يذهب للجحيم".

ويُعرف عن دوتيرتي تحديه للضغط الدولي وهجومه اللاذع على منتقديه. وهاجم على الأخص الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القانون أجنيس كالامار لانتقادهما الحرب الدامية التي شنتها البلاد على المخدرات والتي تعد أبرز برامج دوتيرتي للسلامة العامة.

وسيرينو هي أول كبيرة قضاة يقيلها زملاؤها وكانت صوتت ضد عدد من مقترحات دوتيرتي بما في ذلك تمديد فرض الأحكام العرفية في جنوب الفلبين المضطرب.