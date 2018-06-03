شرطي ألماني يطلق النار على رجل عند كاتدرائية برلين

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شرطياً ألمانياً أطلق النار على رجل في كاتدرائية برلين، اليوم الأحد، فيما أكدت الشرطة عدم وجود "دافع إرهابي" للحادث.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "ليس هناك عناصر تظهر ان هناك دوافع إرهابية للحادث"، لافتة إلى أن الرجل الذي أثار مشاكل داخل الكاتدرائية قبل أن يصاب برصاص الشرطة كان يحمل سكيناً، وهو في الثالثة والخمسين من عمره ونمسوي الجنسية.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018

وأظهرت لقطات مصورة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجال شرطة مسلحين يطوقون المنطقة حول الكاتدرائية وسيارتي إسعاف عند مدخل الكاتدرائية، وهي مقصد للسائحين في العاصمة الألمانية.

وفور وقوع الحادث، قالت متحدثة باسم الشرطة: "أُطلقت رصاصة في كاتدرائية برلين"، وامتنعت عن إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي تغريدة على "تويتر"، أوضحت الشرطة أن الرجل "أصيب في ساقيه".

ودعت الشرطة أيضاً إلى "عدم إطلاق التكهّنات" بشأن دوافع المصاب، مشيرة إلى أنه لا يمكنها في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتقع الكاتدرائية الكبرى في برلين في الوسط التاريخي للعاصمة الفيدرالية، وهي أحد المعالم السياحية الأساسية في المدينة.

وانتشر عناصر من الشرطة بأسلحتهم النارية، وسيّروا دوريات حول الكاتدرائية، وفرضوا طوقاً أمنياً حول مدخلها.