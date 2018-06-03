مقتل 6 مسلحين وإصابة 4 جنود في اشتباكات بباكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل 6 مسلحين، وإصابة 4 من جنوده، في هجمات على مواقع باكستانية قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان، أن الهجوم نفذه مسلحون في مقاطعة باجور بإقليم خيبر بختنخوا (شمال غرب) ومنطقة قمر دين قاريز بإقليم بلوشستان (جنوب غرب) قرب الحدود مع أفغانستان.

ووفق البيان "نفّذ إرهابيون هجمات على مواقع باكستانية حدودية في منطقتي باجور وقمر الدين قاريز، وتم الرد عليها بشكل فعال؛ وأدى ذلك إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة آخرين".

وأضاف البيان أنه تمت إصابة 4 جنود أيضاً بجروح، دون الإشارة إلى مدى خطورتها.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين يلجأون لمثل تلك الهجمات لمنع تسييج وبناء مواقع حدودية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يشر بيان الجيش إلى جهة ينتمي المسلحون إليها.