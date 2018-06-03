مناورات ضخمة للناتو بقيادة أميركا في البلطيق وبولندا

انطلقت مناورة عسكرية كبرى بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة 18 ألف جندي من 19 دولة من دول حلف الأطلسي ( #الناتو) في الجناح الشرقي للحلف الذي يضم #بولندا ودول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في أوروبا، اليوم الأحد، إن المناورات التي تسمى "سايبر سترايك" ستنظم في جميع أنحاء المنطقة حتى 15 يونيو/حزيران "تعبيرا عن التزام وتضامن التحالف" في الوقت الذي تثير فيه المناورات العسكرية الروسية قلق أعضاء الناتو القريبين.

بيد أن القيادة الأميركية شددت على أن مناورات "سايبر سترايك "ليست استفزازا لروسيا".

ونشر الناتو نحو 6000 جندي في دول #البلطيق وبولندا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية بدء أكبر تدريب على الإطلاق في البلاد تحت مسمى "ثاندر ستورم" بمشاركة تسعة آلاف جندي.