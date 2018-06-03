هذا ما طلبته الجامعة العربية من منتخب الأرجنتين

طالبت جامعة الدول العربية، الأحد، #الأرجنتين بالتراجع عن إقامة لقاء كروي بين منتخبها، ونظيره الإسرائيلي المزمع إقامته في 9 يونيو /حزيران الجاري في مدينة القدس المحتلة.

وعبرت #الجامعة_العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، عن رفضها مشاركة منتخب الأرجنتين في اللقاء الكروي مع المنتخب الإسرائيلي.

كما رفضت محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة هذا اللقاء في مدينة #القدس، وتحديداً في قرية (المالحة) إحدى الـ 500 قرية فلسطينية التي دمرها الاحتلال إبان النكبة الكبرى عام 1948، وهي أرض فلسطينية محتلة.

وطالبت الجامعة العربية وزير التعليم والرياضة الأرجنتيني، استيبان بولريتش، والاتحاد الأرجنتيني للكرة، بضرورة التراجع عن لعب المباراة التي تستغلها إسرائيل لأغراض سياسية ليست لها علاقة بالرياضة، بالإضافة إلى إضرارها بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الدولية.

وطالبت الجامعة العربية بضرورة احترام القوانين الرياضية الدولية الخاصة بهذا الشأن من خلال تغيير مكان إقامة المباراة والالتزام بمبادئ فصل الرياضة عن السياسة.

وكشفت أن المباراة كان من المقرر إقامتها في حيفا وتم نقلها إلى #القدس. وأشارت الجامعة العربية إلى أن هذا اللقاء الكروي يتزامن في نفس الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الذكرى الـ 70 لقيامها، وهو الموعد الذي يحيى فيه أيضاً الشعب الفلسطيني ذكرى نكبته الأليمة ويدفع أبناؤه أرواحهم فداءً وتضحيةً لتشبثهم بأرضهم.