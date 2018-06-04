الإليزيه: لقاء مرتقب بين ماكرون وترمب على هامش قمة الـ7

أعلن مصدر في مكتب الرئاسة الفرنسية، الاثنين، أن موقف الولايات المتحدة من التجارة وتغير المناخ والسياسة الخارجية يعقد جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تعقد هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.

وقال المصدر إن "موقف الولايات المتحدة من قضايا معينة قد يجعل المفاوضات بشأن النتيجة الختامية (للقمة) صعبة"، مشيراً إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية مثل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.



كما أضاف أن الرئيس إيمانويل #ماكرون ونظيره الأميركي دونالد #ترمب قد يجريان محادثات على هامش القمة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أبلغت، في وقت سابق، الولايات المتحدة بانزعاجها بشأن تأثير العقوبات الأميركية، التي فرضت مجدداً على إيران، على الشركات الأوروبية التي ترغب في التجارة مع الجانبين.