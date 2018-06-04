الاحتلال يقتل فلسطينياً حاول العبور من سياج غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده قتلوا فلسطينياً بالرصاص عندما حاول عبور الحدود من قطاع غزة ومعه فأس يوم الاثنين.

ونشر الجيش صوراً قال إنها لفأس على الأرض بالقرب من الحدود. وقال متحدث باسم الجيش إن فلسطينياً آخر كان مع الرجل فر بعد أن أتلفا السياج الأمني الإسرائيلي.

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الفلسطينيين على الواقعة التي تأتي في ظل العنف المتجدد بطول الحدود بين إسرائيل وغزة.

وأطلق عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل الأسبوع الماضي، وردت إسرائيل بنيران الدبابات والضربات الجوية في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ سنوات.

وقتل الجنود الإسرائيليون 120 فلسطينياً على الأقل منذ يوم 30 من مارس خلال احتجاجات حاشدة بطول حدود غزة، مما أثار إدانات دولية.

ويقول الفلسطينيون إن معظم القتلى وآلاف المصابين كانوا من المدنيين العزل الذين استخدمت إسرائيل ضدهم القوة المفرطة.

ويعيش ما يربو على مليوني فلسطيني في الجيب الساحلي الضيق. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005 لكنها أبقت على حصارها على الحدود البرية والبحرية للقطاع، وعزت ذلك لمخاوف أمنية.