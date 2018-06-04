الأردن..استقالة الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة

أفاد مراسل "العربية" أن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قدم استقالته، بعد ظهر اليوم الاثنين للملك عبدالله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقد قبل العاهل الأردني استقالة رئيس الوزراء #هاني_الملقي.

وقالت مصادر أردنية، إنه تم تكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتواصل الاحتجاجات في #الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقاً أمنياً كثيفاً.

واستدعى العاهل الأردني المقلي للمثول أمامه اليوم.

ويتضاعف أعداد المحتجين ساعة بعد أخرى، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب #قانون_الضريبة وإسقاط #حكومة_الملقي وحل مجلس النواب، فيما لا تزال الحكومة الأردنية ترفض سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى إضراب عام عن العمل على مستوى الأردن الأربعاء المقبل، بعد رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال اجتماعها مع النقابات السبت.