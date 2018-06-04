"فويغو" يقتل 25.. والنار تحاصر القرويين في غواتيمالا 

أعلنت السلطات في غواتيمالا أنه تأكد لديها مقتل 18 شخصاً آخرين بسبب ثوران بركاني، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 25.

وقال ديفيد دي ليون، المتحدث باسم وكالة الكوارث في البلاد، مساء الأحد إنه تم العثور على الجثث في منطقة سان ميغيل لوس لوتيس. وكانت السلطات أكدت مقتل سبعة أشخاص في وقت سابق.

وكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى سكان ريفيين تقطعت بهم السبل بسبب ثوران البركان، الذي أدى أيضاً لإصابة 20 شخصاً على الأقل.

ولم تتمكن السلطات من تحديد عدد المحاصرين، وتقول إنها تخشى من ارتفاع عدد القتلى.

واندلع بركان "فويغو"، أو "النار"، وأطلق رماداً وصخوراً منصهرة قبل ظهر الأحد بوقت قصير، ليغطي القرى المجاورة بالرماد الثقيل.

ثم بدأ انبعاث حمم بركانية إلى أسفل الجبل، والتي وصلت للمنازل والطرقات في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويقول إيدي سانشيز، مدير معهد علوم الزلازل وعلم البراكين في البلاد، إن درجات حرارة الحمم وصلت إلى حوالي 700 درجة مئوية. "لم يستطع الجميع الفرار. أعتقد أنهم دفنوا في نهاية المطاف"، حسبما قالت كونسويلو هيرنانديز، من سكان قرية إلروديو لصحيفة محلية. وأضافت "عندما رأينا الحمم تتساقط، ركضنا إلى أحد التلال."

وقالت وكالة الكوارث في غواتيمالا إن 3100 شخص أجلوا من مناطق مجاورة للبركان، وإن سقوط الرماد أضر بمنطقة يقطنها نحو 1.7 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 15 مليون نسمة. وفتحت السلطات ملاجئ لأولئك الذين أجبروا على الفرار.

يبلغ ارتفاع بركان فويغو 3763 متراً فوق مستوى سطح البحر عند قمته.