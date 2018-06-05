الكويت: نقف إلى جانب الأردن وندعم اقتصاده

استقبل عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، حيث نقل تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتأكيده على وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن في مختلف الظروف، واستعدادها الدائم لدعم المملكة في المجالات كافة.

وأكد الصالح وقوف بلاده إلى جانب الأردن ودعم اقتصاده، لافتاً إلى أن الكويت تدرس حالياً جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للمملكة، وتقديم قروض ميسرة لدعم مشاريع التحفيز الاقتصادي.

وأعرب العاهل الأردني عن تقدير عمّان الكبير لمواقف دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التاريخية والداعمة للمملكة، مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، خدمة لمصالحهما المشتركة.

وحمّل العاهل الأردني الضيف الكويتي تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته بموفور الصحة والعافية.