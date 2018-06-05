شاهد.. التلفزيون الروسي يفبرك "ابتسامة" للزعيم الكوري

فبركت وسائل إعلام روسية رسم ابتسامة عبر برنامج فوتوشوب على وجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، خلال بث لقائه الذي انعقد مؤخراً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وظهر الزعيم الكوري الشمالي مبتهجاً بابتسامة عريضة، في مقطع عرض على التلفزيون الرسمي الروسي.

إلا أن صوراً من نفس اللقاء قد أظهرته صارم الوجه خلال مصافحة وزير الخارجية الروسي.

وقد التقى كيم وزير الخارجية لافروف في مدينة بيونغ يانغ، الخميس 31 مايو/أيّار 2018، قبل أسابيع قليلة من اجتماع مخطط انعقادُه بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وعلى الرغم من أن كيم ابتسم بالفعل خلال أجزاء أخرى من الاجتماع، إلا أن الصور واللقطات التي عرضت وقوفه أمام الكاميرات خلال مصافحة لافروف قد أظهرته صارم الوجه.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر صورة لنفس اللحظة، وبدا فيها كيم متجهّماً أيضاً.