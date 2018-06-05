مقتل 3 شرطيين بهجوم لداعش جنوب غربي باكستان

حاول انتحاريان اقتحام موقع أمني في بلدة ماستونغ جنوب غربي #باكستان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم أعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عنه، وفق مسؤول بالشرطة.

وقال المسؤول والي محمد إن المهاجمين حاولا اقتحام موقع تابع لفيلق الحدود الباكستاني، حيث فجر أحدهما نفسه عندما طلبت منه القوات التوقف، مشيراً إلى أن الثاني قتل على يد أحد القناصة.

وذكر بيان، نشر على موقع تابع للتنظيم، أن اثنين من عناصره كانا وراء الهجوم.

وتقع ماستونغ على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وكانت بلوشستان أيضاً مسرحاً لتمرد على مستوى منخفض من قبل جماعات انفصالية تطلب حصة أكبر من موارد الإقليم.