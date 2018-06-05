11 قتيلا و25 شخصا عالقين بانفجار منجم في الصين

قتل 11 شخصا وأصيب تسعة آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار داخل منجم للحديد في ولاية لياونينغ بشمال شرق الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن 25 شخصا لا يزالون عالقين في المنجم الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم.

وتابعت القناة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث دامية في المناجم.

فقد قتل 18 عاملا إثر تسرب للغاز في منجم للفحم في وسط البلاد في مقاطعة هونان، في أيار/مايو 2017.

وفي اذار/مارس من السنة نفسها، قتل 17 عاملا عندما هوى مصعد كانوا فيه داخل منجم في شمال شرق البلاد.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2016، قتل 59 عاملا على الأقل في انفجارات داخل منجمين في منغوليا ومقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.