السودان يقطع علاقاته العسكرية مع كوريا الشمالية

أعلن السودان، الأربعاء، إلغاء "كافة العقود" الدفاعية مع كوريا الشمالية، ليعترف بذلك للمرة الأولى بوجود اتفاقيات من هذا النوع مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن #الخرطوم أنشأت أيضا لجنة لتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

وأكدت الوزارة "أن منظومة السودان للصناعات الدفاعية قد ألغت كافة العقود الموقعة بينها وجهات المنشأ بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأنهت أية علاقة معها مباشرة كانت أو عن طريق طرف ثالث".

وتزيد واشنطن ضغوطها على الخرطوم لإنهاء كافة علاقاتها مع بيونغ يانغ رغم عدم ارتباطها بعلاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي ألغت #واشنطن عقوبات فرضتها قبل عقود على الخرطوم، لكنها أبقت السودان على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

ويسعى المسؤولون السودانيون جاهدين لرفع اسم السودان من اللائحة الأميركية السوداء، لكن واشنطن تصر على أن تقدم الخرطوم أولا ضمانة كاملة عن قطعها كافة العلاقات مع بيونغ يانغ، التي تمتلك السلاح النووي.

وأثارت كوريا الشمالية العام الماضي قلقاً دولياً بإجرائها سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة، وسيتصدر ملف الأسلحة النووية لبيونغ يانغ جدول أعمال المحادثات.