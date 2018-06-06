الأردن.. إضراب نقابي اليوم رفضا لقرارات الحكومة السابقة

قرر مجلس النقباء الأردني، الثلاثاء، الاستمرار في إضراب الأربعاء وذلك بإجماع جميع النقباء.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها رئيس مجلس النقباء علي العبوس، مشيراً إلى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق مطالبهم بإلغاء قانون الضريبة، مؤكدا أن الإضراب سلمي، وسيكون صباحاً من الساعة التاسعة وحتى الثانية ظهراً رفضاً لقرارات الحكومة السابقة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية استمرت في العاصمة الأردنية عمّان وعدد من محافظات المملكة، ليلاً، لليوم السادس على التوالي.

وطالب المحتجون بتغيير النهج الاقتصادي في البلاد والتراجع عن قرارات حكومية سابقة مست العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية، على رأسها الخبز.

كما طالبوا برحيل مجلس النواب، وهتف المتظاهرون ضد السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.

إلى ذلك، ردد المعتصمون في محيط "الدوار الرابع" حيث مقر الحكومة، هتافات طالت البرلمان كـ"الشعب يريد إسقاط النواب" وأخرى مثل "يا نواب البرلمان بعتوا الشعب بالمجان". كما رددوا "يلي بتسأل انت مين إحنا شعب الحراثين".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف وزير التربية والتعليم السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، ووجه الملك الحكومة بإطلاق مشروع نهضة وطني. وتضمّن كتاب التكليف الملكي الدعوة إلى تشكيل حكومة رشيقة، ومراعاة منظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة. كما دعا الملك حكومة الرزاز للبحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل محكم في "وضع مالي راهن يشكل تحديا صعبا".

واللافت في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ الخميس الماضي غياب القوى السياسية التقليدية عن المشهد. ويشارك في الاحتجاجات مختلف الطبقات الاجتماعية من شباب وعمال وموظفين ومهنيين وطلاب جامعات.