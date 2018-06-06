ماكرون يصف اتصال ترمب بالنقانق: "يفضل ألا تعرف حشوتها"

في وصف "غريب"، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، أن اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب وغيره من زعماء العالم مثل النقانق: من الأفضل ألا توضح ما بداخلها.

وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح صحافي على ماكرون سؤالاً بشأن تقرير لشبكة "سي إن إن" يوم الاثنين، ذكر أن اتصالا هاتفياً بين الرئيس الفرنسي وترمب الأسبوع الماضي كان "فظيعا".

واستعار ماكرون اقتباسا لزعيم بروسيا في القرن التاسع عشر أتو فون بسمارك لخص به سياسته القائمة على الإحجام عن الإعلان عما يدور بينه وبين زعماء العالم من محادثات.

وقال ماكرون للصحافيين "مثلما دأب بسمارك على القول إذا أوضحنا للناس كيف تصنع النقانق فلن يتناولوها على الأرجح". وأضاف "لذلك أود أن يرى الناس الوجبة جاهزة، لكني لست مقتنعا بأن التعليقات التي تدور في المطبخ تساعد في توصيل الوجبة أو تناولها".

إلى ذلك، قال "بوسعكم أن تذهبوا وتسألوا الناس عمن يدلي بالتعليقات، لكن نحن هنا في باريس لا ندلي بتعليقات بشأن كيف سارت الأمور أو ما إذا كانت ساخنة أو باردة أو دافئة أو فظيعة".

وأضاف أنه سيجري حوارا "مفيدا" و "صريحا" مع ترمب في القمة التالية لمجموعة السبع في كندا يومي السابع والثامن من يونيو بخصوص كل من القضايا التي يتفقان بشأنها وتلك التي يختلفان عليها.