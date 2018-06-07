الأمن الأردني يعلن انتهاء الاحتجاجات في العاصمة

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، ليل الخميس، انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة #عمّان ومحيط الدوار الرابع. وأكدت أن الطرق سالكة في جميع المسارب.

ويأتي انتهاء الاحتجاجات بعد أسبوع كامل شهد تظاهرات طالبت بسحب مشروع قانون الضريبة وهو ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف #عمر_الرزاز اليوم عقب لقاءاته مع مجلس الأمة ومجلس النقابات.

وعبر الرزاز عن أمله في تكوين "رؤية واضحة" بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم.

وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع.

وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة إن الأغلبية في البرلمان ترفض هذه التغييرات.

والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان، في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة. كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول #مشروع_قانون_الضريبة.

وأتت تلك المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك #عبد_الله_الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة.