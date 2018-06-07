"لعبة" تتسبب في إخلاء مطار هيوستن الأميركي

قال مسؤولون في مطار بمدينة هيوستن الأميركية إن منطقة تفتيش أمنية داخل المطار تم إخلاؤها مؤقتاً صباح

اليوم الخميس، بعد أن رصد الفحص الأمني شيئا بدا وكأنه قنبلة يدوية داخل حقيبة مسافر، ثم تبين لاحقا أنها مجرد لعبة.

وقال بيل بيجلي، المتحدث باسم إدارة شبكة مطارات هيوستن إن مسؤولين من إدارة أمن وسائل النقل الأميركية رصدوا الحقيبة التي تحتوي على الشيء المشبوه في حوالي الساعة 4:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0930 بتوقيت غرينتش) لدى مرورها داخل جهاز الفحص بالأشعة السينية في مطار وليام بي. هوبي.

وأضاف أنه تم إجلاء المسافرين على الفور. وفحص خبراء المفرقعات بشرطة هيوستن الشيء المشبوه.

وقال بيجلي في مقابلة بالهاتف "تبين أنها لعبة على شكل قنبلة يدوية وضعها صغير في حقائبهم، لكننا لم نكن نعرف ذلك فتم تفعيل الإجراءات الاعتيادية فورا".

ولم يرد المسؤولون بقسم شرطة هيوستون على طلبات للتعليق.

وأظهرت صور نشرت على تويتر مئات المسافرين المتجمعين على بعد 60 متراً تقريباً من نقطة التفتيش الأمنية في ردهة المطار، في انتظار استئناف عمليات فحص الأمتعة.