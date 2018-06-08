انتخاب ألمانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا أعضاء بمجلس الأمن

انتخبت ألمانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، الجمعة، من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019 لعامين.

ومن أصل 190 بلداً، حضر ممثلوها خلال الانتخاب الذي تم بواسطة بطاقات اقتراع، حصلت ألمانيا على 184 صوتاً، وبلجيكا على 181، وجنوب إفريقيا على 183، وإندونيسيا على 144، وجمهورية الدومينيكان على 184.

ويجب أن يحصل البلد على ثلثي الأصوات لانتخابه.

ولم تحصل المالديف التي نافست إندونيسيا على المقعد الذي يمثل منطقة آسيا-المحيط الهادئ سوى على 46 صوتاً.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يمكن أن تصدر قرارات ملزمة قانوناً ويملك سلطة فرض عقوبات والتفويض باستخدام القوة.