تحسباً للتظاهرات.. تأهب إسرائيلي مشدد بالضفة وقطاع غزة

رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب بالأراضي الفلسطينية تحسباً لمسيرات كبيرة على حدود غزة ومواجهات بالضفة الغربية، بحسب القناة العبرية السابعة.

هذا ويتوقع الجيش الإسرائيلي إقبالاً كبيراً في المظاهرات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وحذر السكان بضرورة الابتعاد عن المنطقة.

يذكر أن أكثر من 115 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات شبه يومية بدأت في 30 مارس.

مظاهرات اليوم الجمعة تتزامن مع "يوم القدس"، يوم الاحتجاج على السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس.

وهذا العام تكتسب المظاهرات معاني إضافية بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأسقط الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، نشرات على قطاع غزة يحذر السكان بالابتعاد عن الحدود الإسرائيلية أثناء المظاهرات.

وفي المنشورات، قال الجيش لأبناء غزة، إن الاقتراب من السياج الحدودي سيكون "ضاراً بشدة".