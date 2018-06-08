لبنان يتخذ إجراءات تصعيدية ضد مفوضية اللاجئين

ذكر وزير الخارجية اللبناني، #جبرال_باسيل، الخميس، أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارا من الجمعة. لكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات.

ويتهم باسيل المفوضية بتخويف اللاجئين الذين يرغبون في العودة طوعا من فعل ذلك. ودأبت المفوضية على القول إن الوضع داخل سوريا غير آمن بدرجة تتعذر معها عودة اللاجئين.

وتقول الأمم المتحدة إن لبنان يستضيف نحو مليون لاجئ سوري مسجل ممن فروا من الحرب منذ 2011 وهو ما يعادل نحو ربع عدد سكانه. وتشير الحكومة إلى أن ذلك العدد 1.5 مليون وتؤكد أن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.



وغرد باسيل على تويتر :"إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غدا وستكون تصاعدية وصولا إلى اقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهم".



وكان اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني أعلن الأسبوع الماضي أن بيروت تعمل مع دمشق من أجل عودة آلاف اللاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا.



والخميس، توقع رئيس بلدية حدودية لبنانية تستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين أن يعود نحو ثلاثة آلاف إلى سوريا الأسبوع المقبل.



وقال باسيل: "اليوم أرسلنا بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود".



وأضاف: "استقبلنا أكبر شعب نازح هو الشعب السوري الجار والشقيق، ومحبتنا له تشير إلى أن وقت العودة حان فظروفها تأمنت ولا مانع من تحقيقها الا ارادة دولية، ونعلن تصميمنا على كسر الارادة الدولية بمنع عودة النازحين".

وباسيل حاليا وزير في حكومة لتصريف الأعمال لأن رئيس الوزراء المكلف #سعد_الحريري لم يشكل بعد حكومة عقب انتخابات برلمانية في السادس من مايو/ أيار.