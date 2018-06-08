وزير خارجية ألمانيا: خلافاتنا مع ترمب لا يمكن إخفاؤها

شن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الجمعة، هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وتحدث ماس لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، حول العلاقات الأوروبية الأميركية، كاشفا عن "خلافات لم يعد بالإمكان إخفاؤها".



وقال: "قرارات ترمب المتمثلة في الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ (موقعة في 2015) والاتفاق النووي مع إيران، وفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم، عقابية وأحادية الجانب، جاءت على حساب أوروبا".

وأضاف ماس: "لقد قبل الرئيس الأميركي بوعي كامل أن تكون لهذه القرارات عواقب على الدول الأوروبية".

وتابع: "نشهد حالياً تغييراً كبيراً (في العلاقات الأميركية الأوروبية) ستكون له تداعيات بعيدة المدى".

واعتبر ماس أن "ترمب أدار ظهره للتحركات متعددة الأطراف، وانتهج تلك الأحادية والنابعة فقط من المصالح الأميركية".

وقال أيضاً: "إنه يتبع نهجاً يضع دولة واحدة فوق الآخرين. هذا لن يجعل العالم أفضل وأكثر أمناً وسلاماً".

وأضاف ماس أنه على الرغم من أن "واشنطن تظل شريكنا الأقرب خارج أوروبا"، فإنه "يجب البحث عن تحالفات جديدة".

وتخيّم على القمة التي تعقد على مدار يومي الجمعة والسبت في كندا، خلافات الاتفاق النووي مع إيران، والضرر الذي أصاب الشركات الأوروبية إثر فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من الصلب والألمنيوم.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وتصل التعريفات الجمركية الجديدة إلى 25% على الصلب، و10% على الألمنيوم.