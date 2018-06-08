الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين.. و280 ألف مصلٍّ في الأقصى

قتل 4 فلسطينيين وأصيب حوالي 500 بالرصاص وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بين جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين، في نقاط عدة، على امتداد حدود قطاع غزة.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 122 فلسطينياً على الأقل في الاحتجاجات على حدود القطاع منذ إطلاق مسيرات العودة يوم 30 آذار/مارس التي ترفع مطلب العودة إلى أرض الأجداد التي صارت جزءاً من إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، أن نحو 280 ألف فلسطيني أدوا الصلاة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الخطيب للصحافيين "إن نحو 280 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى، وقد مرت بهدوء وانتظام".

ولفت إلى انتهاء الاستعدادات لليلة القدر التي "ستكون من أهم الليالي التي يشهدها المسجد الأقصى".

ومنذ الصباح، اكتظت البلدة القديمة بالفلسطينيين الذين قدموا من الضفة الغربية، فيما وضعت الشرطة الإسرائيلية متاريس ومنعت المركبات الخاصة والعامة من الاقتراب من أبواب المدينة، ونظمت حركة السير.