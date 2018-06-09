العاهل الأردني وولي عهده يشاركان في اجتماع مكة المكرمة

قالت السلطات الأردنية إن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهده، سيشاركان في اجتماع مكة المكرمة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، مع قادة الإمارات والكويت، لبحث مساعدة الأردن في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وشدد العاهل الأردني على أهمية العلاقة بين بلاده وبين الدول المشاركة في الاجتماع المقرر عقده غداً الأحد.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العلاقة بين المملكة السعودية والأردن قوية وتاريخية.

الطراونة أكد لـ"العربية" أهمية الدعم السعودي الذي سيخرج الأردن من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

وأوضح الطراونة أن الأردن يأمل أن تكون المنحة الخليجية في الظرف الاقتصادي الحالي فاتحة خير على البلاد.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالات مع العاهل الأردني وأمير الكويت وولي عهد أبوظبي، لبحث ومتابعة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم غد الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. وقد أكدت الكويت مشاركة الأمير صباح الأحمد في اللقاء.

وكان الأردن شهد احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي على خلفية طرح مشروع قانون ضريبة الدخل الذي وُوجه بموجة رفض عارمة في الشارع الأردني.