انطلاق قمة مجموعة الـ7 في كندا وسط أجواء إيجابية

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة #مجموعة_السبع أول جلسة عمل لقمتهم المقامة في كندا الجمعة.

وجلس #ترمب بين المضيف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وشوهد لدى تبادل أطراف الحديث مع كليهما بشكل ودي.

ويشارك قادة بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا أيضا في الاجتماعات التي تستضيفها مقاطعة كيبك الكندية. كما يشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات.

وكان ترمب أغضب معظم القادة الحاضرين بسبب موقفه من التجارة وسياسات أخرى.

وقد أعلن ترمب تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع كندا، وذلك خلال لقائه ترودو على هامش القمة. وقال ترمب ممازحا لدى جلوسه إلى جانب رئيس الوزراء الكندي: "وافق جاستن على إلغاء كافة الرسوم وكافة العوائق التجارية".

وبنبرة جدية قال ترمب: "حققنا تقدما كبيرا اليوم"، معتبراً أن العلاقات بين البلدين الجارين أفضل من أي وقت مضى.

وفي معرض حديثه عن محاولات لإعادة التفاوض حول معاهدة التبادل الحر في أميركا الشمالية "نافتا"، قال الرئيس الأميركي: "قد يكون الأمر لافتا بشكل مختلف"، متوقعا نتائج "مفيدة جداً" للبلدين.

في سياق متصل، توقع ترمب أن يتوصل قادة دول مجموعة السبع إلى اتفاق على بيان مشترك في نهاية القمة. وقال ترمب: "أعتقد أننا سنصدر بيانا مشتركا"، وذلك بعد أن يوقع عدد من المشاركين في القمة على فشل القادة في التوصل لاتفاق على بيان مشترك بسبب الخلاف حول الرسوم التجارية الأميركية.

بدوره، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون بتحقيق تقدم حول التجارة في المفاوضات مع ترمب خلال قمة مجموعة السبع.

وقال ماكرون للصحافيين لدى بدء اجتماعه مع نظيره الأميركي على هامش القمة: "أجرينا مناقشة أولى، تشكل بداية نقاش حول مواضيع آنية كالتجارة، لكنها سمحت على ما أعتقد بإزالة الكثير من احتمالات سوء الفهم. هناك نية للعمل، وللتقدم معا".

وأضاف ماكرون: "الأمور تتقدم في مجموعة السبع، الأمور لم تحسم بعد.. لكننا نعيش أوقاتا شديدة الصعوبة تتطلب حوارا دائما".

وقبل بدء الاجتماع كان ترمب وماكرون قد اجتمعا لبرهة وجيزة. وقالت سارا ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، إنهما ناقشا قضايا تجارية. من جانبه قال مكتب ماكرون إن ترمب هو من طلب المقابلة، وإنهما تناولا قضايا التجارة وكوريا الشمالية خلال "مناقشة ودية للغاية" استغرقت نحو 10 دقائق.

وغرّد ماكرون بمقطع مصور على "تويتر" عن موقع قمة مجموعة السبع في كيبك. وكتب تحته: "مناقشات مستمرة. منخرطون ومستمرون في إحياء الحوار، الآن وإلى الأبد. نشارك ونتواصل دائما من أجل مصالح الشعب الفرنسي، وكل من يؤمن بعالم يمكننا أن نبنيه سويا. مع الرئيس دونالد ترمب، قبل افتتاح قمة الدول السبع الكبرى".