ترحيب أردني واسع بعد دعوة خادم الحرمين لاجتماع مكة 

بعد يومين من انتهاء أزمة الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد مشروع قانون الضريبة ونهج السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في البلاد، دعت المملكة العربية السعودية إلى اجتماع رباعي طارئ، الأحد، يضم الأردن والإمارات والكويت، لبحث طرق دعم الأردن في ظروفه الحالية.

جاء هذا اللقاء المرتقب كطاقة فرج قريبة تفتح أمام الأردن بعد سخط شعبي كبير عاشته الحكومة الأردنية ضد سياسة رفع الأسعار والوضع الاقتصادي العام في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن وقلة دعم المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة.

ولقيت دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترحيبا واسعا في الأوساط الشعبية من جهة، والسياسية من جهة أخرى، ما جدد الآمال لدى السياسيين الأردنيين في أن تعود الأوضاع إلى نصابها السليم.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لـ"العربية.نت" إن الأردن يعوّل على الاجتماع المرتقب بين السعودية والأردن والإمارات والكويت، مبينا أهمية الدعم الخليجي الذي سيخرج الأردن من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

وأوضح الطراونة أن الأردن يأمل أن تكون المنحة الخليجية في الظرف الاقتصادي الحالي فاتحة خير على الأردن لتعود الأمور إلى نصابها السليم والحقيقي، مشيراً إلى أن الأردن ليس سببا في الظروف الحالية إنما الأردن تأثر بالظروف الإقليمية والمجاورة بشكل كبير.

وأكد الطراونة أن تدخّل السعودية في مثل هذه الظروف لمساندة الأردن ودعمه ليس جديدا عليها، موضحا أن السعودية قدمت دعمها ومؤازرتها للأردن منذ بداية الأحداث والاحتجاجات ضد قانون الضريبة والسياسة الاقتصادية في الأردن.

وأثنى الطراونة على وقفة السعودية الدائمة بجانب ظروف الأردن الصعبة، مؤكدا أن السعودية في أكثر من مرة تدعو دولا خليجية في اجتماع طارئ حتى تبحث أساليب دعم الأردن.

وأشار الطراونة إلى العمق العلاقة التاريخية التي تربط السعودية بالأردن، مبينا أنها علاقة متجذرة مبنية على الأخوة والصداقة ووحدة الدم ووحدة الظروف السياسية.

ويشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله في اجتماع مكة المكرمة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للسعودية والدول المشاركة في الاجتماع للوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعا لعقد اجتماع رباعي، الأحد، في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن.

وأجرى الملك سلمان اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.