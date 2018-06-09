مقتل 17 جندياً أفغانياً بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

قتل 17 جندياً أفغانياً على الأقل عندما اقتحم مسلحون من حركة طالبان قاعدة عسكرية في غرب أفغانستان قبل ساعات على إعلان الحركة وقفاً لإطلاق النار، بحسب مسؤولين.

وأعلنت طالبان تبنيها الهجوم الذي وقع ليل الجمعة.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هيرات جيلاني فرهد إن 17 من عناصر قوات الأمن الأفغانية على الأقل قتلوا وأصيب آخر بجروح.

وأكد فرهد وقوع إصابات في صفوف طالبان في الكمين في منطقة زاول دون أن يتمكن من إعطاء حصيلة محددة.

وأكد حاكم منطقة زاول محمد سعيد سرواري الهجوم وعدد القتلى.

وقال سرواري إن عناصر طالبان "استولوا على أسلحة في أعقاب الهجوم".

وفي رسالة نصية على تطبيق واتساب قالت طالبان إن 18 جندياً أفغانياً قتلوا.

وجاء الهجوم قبل ساعات على إعلان طالبان وقفاً غير مسبوق لإطلاق النار مع قوات الأمن الأفغانية لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

وتأتي تلك الخطوة غير المتوقعة بعد يومين على إعلان الحكومة المفاجئ وقفاً أحاديا على ما يبدو لمدة أسبوع لعملياتها ضد طالبان.

وقال الرئيس أشرف غني في تغريدة من حساب رسمي إن وقف إطلاق النار سيستمر من "27 رمضان حتى خامس أيام عيد الفطر"، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر لأسبوع بداية من 12 يونيو/حزيران.