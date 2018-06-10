إيطاليا تهدد بمنع سفن إنقاذ المهاجرين من موانئها

هدد وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، الأحد بمنع سفن إنقاذ المهاجرين من الوصول إلى موانئ بلاده في حال رفضت مالطا استقبال مئات أنقذتهم منظمة غير حكومية، وفق ما أفادت تقارير.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن سالفيني وجه رسالة إلى السلطات المالطية قال فيها إنه سيكون "مضطراً إلى إغلاق موانئ إيطاليا" في حال لم يتم السماح لـ629 مهاجراً أنقذتهم منظمة "اس او اس ميديتيرانيه" بالرسو في فاليتا.

ووصفت الرسالة فاليتا بـ"الميناء الأكثر أماناً" ما يعني أن على المركب الرسو فيها، وذلك وفق صحيفة "كوريري ديلا سيرا".

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية لوكالة "فرانس برس" أنها لا تزال تحاول تأكيد توجيه الرسالة.

وقال ناطق باسم الحكومة المالطية من جهته إن فاليتا "لم تتلق أي اتصال من سالفيني بعد" لكن "مالطا ليست الجهة المنسقة ولا المعنية" بعملية الإنقاذ.

وأوضح المتحدث أن عملية الإنقاذ جرت في منطقة البحث والإنقاذ الليبية وتحت إشراف مركز الإنقاذ والتنسيق في روما ما يعني أن مالطا غير ملزمة قانوناً باستقبال المهاجرين.

وتم إنقاذ المجموعة في إطار ست عمليات ليلية وسط البحر المتوسط السبت. ولا تزال "اس او اس ميديتيرانيه" تبحث عن ميناء آمن للرسو.

وأفادت المنظمة الفرنسية أن بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 123 قاصراً بدون مرافق و11 طفلاً وسبع نساء حوامل.

وواصل سالفيني الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء الايطالي خطابه المناهض للهجرة منذ توليه وزارة الداخلية وطالب حلف شمال الأطلسي الجمعة بحماية إيطاليا "المستهدفة بهجوم من الجنوب".

وجاءت تصريحاته الأخيرة بعد سجال آخر مع مالطا، حيث ذكرت تقارير أن الأخيرة رفضت مساعدة سفينة إنقاذ أخرى علقت على متنها 126 مهاجراً جراء ارتفاع الأمواج حتى سمح لها بالرسو في ميناء بوتزالو بصقلية السبت.

وفي اليوم ذاته، احتجزت السلطات الإيطالية قارب إنقاذ مهاجرين آخر لنحو 12 ساعة بعدما أحضر 232 شخصاً إلى ريجيو كالابريا في جنوب غربي البلاد.

واستجوبت الشرطة قبطان المركب لأكثر من أربع ساعات، وفق المنظمة غير الحقوقية التي تديره "سي ووتش"، فيما طلب من الصحافيين الذين كانوا على متنه تسليم التسجيل المصور لعملية الإنقاذ التي جرت في 5 حزيران/يونيو.



وأفادت "سي ووتش" أن الشرطة استجوبت كذلك بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم والذين سيقيمون على الأرجح في مراكز لاستقبال اللاجئين.

وذكرت أنها طلبت من خفر السواحل المالطيين إرسال قوارب للمساعدة في عملية الإنقاذ لكن فاليتا رفضت.