ترمب يسحب تأييده لبيان مجموعة الـ7 بسبب تصريحات كندا

سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة #مجموعة_السبع السبت في كندا، بسبب نزاع حول التجارة، متهما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي ترأس القمة بأنه غير نزيه وضعيف.

وكان زعماء #مجموعة_السبع قد وقّعوا السبت بيانا توفيقيا يتعلق بالتجارة، إلا أنه لا يحل المشكلة القائمة حاليا حول الرسوم الجمركية بل يقترح إجراء مفاوضات جديدة.

وجاء في البيان الختامي للقمة "نؤكد على الدور الحاسم لنظام تجاري دولي مبنيّ على قواعد، ونواصل محاربة الحماية التجارية"، مضيفاً: "نحن ملتزمون تحديث منظمة التجارة العالمية بهدف جعلها أكثر إنصافا، في أقرب وقت ممكن. سنبذل قصارى جهدنا لتخفيف الحواجز الجمركية والحواجز غير الجمركية".

وشدد زعماء مجموعة السبع بعد قمتهم التي ركزت بشدة على الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها على الحاجة على ضرورة إيجاد "تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها".

في المقابل فشلت مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق حول المناخ مع الولايات المتحدة.

رسالة لروسيا

من جهة أخرى طالبت المجموعة روسيا بالكف عن "تقويض الأنظمة الديموقراطية"، مقفلةً الباب أمام إعادتها الى المجموعة.

وبعد أن رفضوا دعوة الرئيس ترمب لإعادة روسيا إلى المجموعة، تبنت المجموعة اتهام بريطانيا لروسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في جنوب غرب المملكة المتحدة.

وأورد البيان الختامي المشترك للقمة التي استضافتها كندا "ندعو روسيا الى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديموقراطية، وعن دعمها للنظام السوري".

وتابع البيان: "ندين الهجوم باستخدام غاز للأعصاب من النوع العسكري في سالزبري في المملكة المتحدة. نحن نتفق مع المملكة المتحدة في تقييمها الذي يرجح بشكل كبير ان تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم".

رسوم كندية على بضائع أميركا

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ختام قمة مجموعة السبع أنه حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأميركية اعتباراً من 1 تموز/يوليو.

ووصف ترودو تذرع ترمب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والالمنيوم بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأميركيين.

وقال ترودو إنه أبلغ ترمب "بأسف وإنما بمنتهى الوضوح مضي بلاده قدما في فرض إجراءات انتقامية اعتبارا من 1 تموز/يوليو، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الأميركيون ظلماً".

انسحاب ترمب

وبهد هذه التصريحات، قال ترمب في تغريدة كتبها على متن طائرة "اير فورس وان": "بناءً على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحافي، ونظراً إلى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأميركيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع".

وكرر ترمب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية!".

وجاءت تغريدة ترمب من على متن "طائرة اير فورس وان" بعد ساعات من اختتام القمة وفي وقت كان قادة مجموعة السبع بدأوا مغادرة كندا.

ولاحقا قال مكتب ترودو في بيان "نحن نركز على كل ما تم إحرازه في قمة مجموعة السبع. إن رئيس الوزراء لم يقُل (خلال مؤتمره الصحافي) شيئا مُخالفًا لِما كان قاله سابقا بشكل علني وفي المحادثات الخاصة مع الرئيس" ترمب.