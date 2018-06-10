السودان.. 5 توائم يخسرون معركة البقاء

توفي التوائم الخدج الخمسة بعد مرور 30 ساعة على ولادتهم، التوائم الذين ولدتهم سيدة سودانية بأحد المستشفيات بمدينة أم درمان.

وحررت إدارة المستشفى 5 شهادات وفاة، نتيجة هبوط الدورة الدموية وفشل في التنفس بسبب نقص في نمو الرئة.

ووضعت والدة الأطفال في أحد المشافي، الاثنين الماضي، تحت إشراف اثنين من أخصائيي النساء والتوليد ونائب أخصائي وقابلة 5 أطفال خدج بولادة طبيعية.

ووضع الأطفال الخمسة في قسم الرعاية المركزة بعد ولادتهم في الأسبوع الثامن والعشرين، وبعد سبع ساعات من الولادة توفي الطفل الأول.

وفي اليوم الثاني توفي ثلاثة منهم بعد غروب الشمس، وبعد أربع ساعات توفيت الطفلة الأخيرة.

وقال والد الأطفال إن الطبيبة المشرفة على قسم الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة أبلغته أن الأطفال يعانون من صعوبة في التنفس ونقص في الوزن، وأوصت بإحالتهم إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة لكن المستشفى اعتذر عن استقبالهم.

وأضاف والد الأطفال أنه وفي صباح اليوم الثاني لولادة الأطفال زارهم وزير الصحة بولاية #الخرطوم، وأمر بتركيب خمس حضانات جديدة لاستيعابهم بدلا من وجودهم في حضانة جماعية، لكن إدارة المستشفى بدأت بتركيب الحضانات بعد سبع ساعات من إحضارها إلى المستشفى، وكان الأطفال قد توفوا جميعا.

ويعتبر السودان من بين الدول ذات المعدلات المرتفعة في وفيات الأطفال حديثي الولادة، بحسب التقرير العالمي لمنظمة رعاية الطفولة البريطانية.

وتقول وزارة الصحة السودانية إن 49% من الأطفال حديثي الولادة معرضون للوفاة.

وتصف "جمعية الأطفال حديثي الولادة" بالسودان تلك الأرقام بالمخيفة، وتدعو للتحرك لاحتواء الوضع.

وبحسب دراسات الجمعية فإن العناية بوحدات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات تتكون من 3 مستويات، وهي العناية الخاصة والعناية الوسيطة، والعناية المكثفة، لكن خدمات حديثي الولادة في معظم مستشفيات السودان لا تتعدى المستوى الأول والثاني، أما المستوى الثالث الذي يتطلب وجود أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعينات الأخرى لا يتعدى الـ12 حاضنة في ولاية الخرطوم.

من جهته، يقول الدكتور علي عربي، أخصائي الأطفال، إن علاج الأطفال حديثي الولادة مكلف جدا، حيث يحتاج الأطفال إلى مادة خاصة تعطى عن طريق التنفس، وهي باهظة الثمن، إضافة إلى أجهزة تنفس صناعي، ومضخات وريدية لتعطي الجرعة المناسبة، إضافة إلى كوادر طبية متدربة بشكل جيد.

ويطالب خبراء الصحة الدولة بزيادة الصرف على الصحة، والعمل على إنشاء مراكز متخصصة تعليمية وخدمية، وعلاج حديثي الولادة بالمستشفيات مجانا، وتوفير المعدات اللازمة لتقليل نسبة وفيات الأطفال، إضافة إلى خلق نظام فاعل للمتابعة والتقييم.

ويقول الدكتور محمد خليل رئيس جمعية الأطفال حديثي الولادة "إن نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بالسودان في عام 1995 كانت 41 لكل 1000 طفل يولد حيا، ولم تتغير هذه النسبة كثيرا خلال الـ22 سنة الماضية، وهي للأسف تشكل حوالي 49% من جملة وفيات الأطفال دون سن الخامسة، و63% من الأطفال دون العام، وهذه أرقام مخيفة ولابد من التحرك لاحتواء هذا الوضع".

ويضيف خليل: "لا توجد خطة قومية واضحة لتنمية مقدرات ومهارات العاملين في مجال حديثي الولادة للقابلات والممرضات والأطباء، إضافة إلى ضعف إمكانيات وحدات حديثي الولادة وعدم جاهزية غرف التوليد بمعظم المستشفيات".