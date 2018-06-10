بوتين رداً على مجموعة السبع: "أوقفوا هذه الثرثرة"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين الأحد انتقادات #مجموعة_السبع "بالثرثرة" ودعاها إلى بدء "تعاون حقيقي". وقال بوتين أثناء زيارته إلى الصين "أعتقد أنه يجب وقف هذه الثرثرة الخلاقة والالتفات إلى المواضيع الملموسة النابعة من تعاون حقيقي".

وجاء تصريح الرئيس الروسي رداً على أسئلة الصحافيين حول البيان الختامي لقمة مجموعة السبع التي جمعت الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أخيراً موافقته عليه.

إلى ذلك، قال الرئيس الروسي للصحفيين إن بلاده لم تقرر الخروج من مجموعة السبع وإن من دواعي سروره الاجتماع بالدول الأعضاء في المجموعة في موسكو.

وأدلى بوتين بالتصريحات في معرض رده على سؤال عن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة روسيا لمجموعة السبع.



وأشار إلى أنه يتفق مع تقييم ترمب لمخاطر حدوث سباق نووي جديد، معتبراً أنه من المهم أن يلتقي به (بترمب) وجهاً لوجه.