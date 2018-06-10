جعجع: ما تشهده السعودية تقدم إيجابي على العالم أجمع 

أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانية، #سمير_جعجع، أن التحوّل الذي تمرّ به المنطقة والعالم الإسلامي بالتحديد ليس سياسياً فحسب، وإنما هذه حقبة تطورية، ستنتج عصر نهضة يشبه عصر النهضة المسيحي، بحسب تعبيره.

وأشار جعجع إلى أن بروز تنظيم #داعش ومفهومه لإدارة التوحش، أحدث صدمة كبيرة.

ونوّه جعجع قائلاً: "تنتج عن تلك الصدمة اليوم عملاً تراكمياً ومنهجاً فكرياً سيمثّل صحوة إسلامية كبرى. وهذا يثبت عدم اتصال داعش بالإسلام".

وأضاف جعجع في مقابلة له مع موقع "المدن" الإلكتروني: "سنرى إسلاماً حقيقياً مختلفاً عن الصورة التي جرى عكسها طوال السنوات الماضية، وما تشهده المملكة العربية السعودية هو تطور كبير، وتقدمية سترخي بظلالها الإيجابية على العالم بأسره".

وأشار رئيس حزب القوات إلى أن "الثورة الإسلامية في #إيران مرّت في سنوات نجاح، لكنها أسهمت في نشوء راديكاليات إسلامية معاكسة، والتحول اليوم يكمن في الخروج عن هذه العصبيات، لذلك المملكة العربيّة السعودية تتخذ خطوات استباقية، فيما إيران تصرّ على البقاء بصورتها لكنها تتعرض لضغوط كبيرة من بينها الضغوط الاقتصادية غير السهلة، والجادة جداً، والتي ستؤثر في بنية النظام الإيراني وفي منظومة الإيرانيين الفكرية".

"الأميركان لا يمزحون"

وجزم جعجع بأن الأميركيين لا يمزحون في مواجهة الإيرانيين، وقال: "أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، والتي تقول إن الأميركيين يغضون النظر عن توسع إيران في المنطقة، باعتبار أن هناك مساعي جدية أميركية وعربية لمواجهة نفوذ إيران ليس في سوريا فقط بل في المنطقة كلها وعلينا النظر للتطورات الحاصلة في جنوب سوريا، حيث عقد اتفاق على وجوب خروج الإيرانيين وحلفائهم من تلك المنطقة، وعلى ما يبدو أنهم يلتزمون بالانسحاب من تلك المنطقة، لكنهم لن يتنازلون بسهولة في مناطق أخرى، وأهمها في العاصمة دمشق ومحيطها".

وتابع جعجع: "مرحلة الضغط على إيران لإخراجها من سوريا بدأت، إلا أنه يجب ألا نغفل أن إيران موجودة على الأرض وهي الطرف الأقوى، باعتبار أنه لولا القوات الإيرانية لما استطاع الروس أن يحققوا شيئاً في سوريا".

وشدد جعجع قائلا: "إن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ويجب حماية لبنان من أي تداعيات. ولكن هل التسوية المرتقبة في الجنوب السوري ترتبط بالمساعي الحديثة حول ترسيم الحدود في الجنوب اللبناني؟".

خروج حزب الله من سوريا قريب

ورأى جعجع "أن عودة عناصر ميليشيات "حزب الله" من سوريا قريبة، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ذلك، وكل المؤشرات تقود إلى هذه الخلاصة".

ونوّه إلى أنه "لن يكون هناك أي انعكاسات من عودة، وحتى لو ادعى الحزب الانتصار، فالواقع على الأرض معروف، وليس الدولة من طالب الحزب بالذهاب إلى سوريا وبالتالي لن يحصل على مكافآت".

الحزب سيعود أكثر تواضعا

وتوقع جعجع أن يعود الحزب أكثر تواضعاً بعد كل ما جرى معه، وهو يجري تحولاً مفصلياً في تاريخه من خلال دخوله إلى صلب المعادلة الداخلية بكل تفاصيلها، من طرح عناوين متعددة كمكافحة الفساد وغيرها، وهذا يدلّ على أن الحزب يريد الاندماج أكثر لبنانياً، وأضاف: "إذا كان الحزب جدياً في طرح مكافحة الفساد فنكون على تعاون معه".

وحول التطبيع مع النظام في سوريا قال جعجع: "لم يعد هناك نظام في سوريا، المعادلة دولية، ونحن نريد التطبيع وإصلاح العلاقة مع كل سوريا، وليس مع فئة واحدة من الشعب السوري، ومن يظنّ أن المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، مستعدة للقبول ببقاء الأسد فهو مخطئ تماماً، ولا يعرف حقيقة المواقف، لا يمكن لأي طرف بالعالم القبول بإعادة تعويم النظام، هذا النظام انتهى، ولا رجعة له، ما تبقى منه صورة فقط، بسبب عدم وجود أي طرف بديل، ولكن أي حلّ سياسي سيقود إلى تغيير جذري".

أما على الصعيد المحلي، فقد شدد جعجع على "وجوب دعم العهد وإنجاحه، لأنها فرصة لن تتكرر للبنانيين، في ظل التوافقات الحاصلة، وفي ظل حماسة الجميع لمكافحة الفساد".