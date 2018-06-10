شاهد.. لماذا يقدّس الإخوان المسلمون تركيا؟

باتت تركيا الملاذ الآمن للإخوان المسلمين، بعد أن تتالت انتكاسات الجماعة.

فصُنِّفت الجماعة إرهابياً في غير دولة، منها مصر والسعودية والإمارات، وبعدها آثرت اسطنبول لمبالغاتها، وكالتَ لها التمجيد والتبجيل.

المغالاة لم تتوقف هنا، بل تعدَّتها لحملة زكاة لدعم الليرة التركية المنهارة، ودعوات تتوالى كل عامٍ لإمضاء الصيف في رحاب تركيا وشواطئها، وهذا - في منهاج الإخوان ـ حلال في تركيا.. وحرام في غيرها.

بالنسبة للإخوان، تعد تركيا حاملة للواء الإسلام الآن، وقبلة الهوى، وأرض الخلافة، متناسين أن المصالح الدولية تحكم تركيا، ولن تتحول إلى "كعبة مضيوم" أخرى، فلا حاجة لها لذلك.