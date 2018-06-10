مبعوث ترمب: الفكرة بأن القدس ليست عاصمة إسرائيل سراب!

انتقد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط مسؤولاً فلسطينياً مخضرماً، بقوله إن "ادعاءاته الكاذبة" ولهجته أدت إلى إبعاد فرص السلام.

جاء رد جيسون غرينبلات، الأحد، في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على مقال سابق لصائب عريقات اتهم فيه مسؤولين أميركيين بالعمل "كمتحدثين باسم" إسرائيل.

وكتب غرينبلات "دكتور عريقات - سمعنا صوتك منذ عقود ولم يحقق أي شيء قريب من التطلعات الفلسطينية أو أي شيء قريب من اتفاق سلام شامل".

وأضاف "الفكرة القائلة بأن إسرائيل ستنتهي - أو أن القدس ليست عاصمتها - هي سراب".

وأبدى الفلسطينيون والمجتمع الدولي غضباً واسعاً إزاء قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى هناك، وبات الفلسطينيون يرفضون الولايات المتحدة كوسيط للسلام.