بيونغ يانغ: الزعيم الكوري وترمب سيبحثان نزع النووي

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، إن زعيمها #كيم_جونج_أون، والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، سيناقشان "آلية دائمةوثابتة لحفظ السلام" ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة وبعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن كيم يرافقه وزير خارجيته ري يونج هو، ووزير الدفاع نو كوانج تشول، وشقيقة الزعيم الكوري، كيم يو جونج.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ قد التزمت الصمت حول خبر سفر الزعيم كيم ووصوله إلى #سنغافورة الأحد، استعدادا للقمة مع ترمب، الثلاثاء.

موضوع يهمك قام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بزيارة لمطعم مأكولات بحرية فاخر افتتح حديثا في العاصمة بيونغ يانغ، وذلك قبيل... قبيل قمة ترمب.. زعيم كوريا الشمالية بمطعم مأكولات بحرية الأخيرة

وحتى مساء الأحد بالتوقيت المحلي، كان آخر خبر عن الزعيم كيم هو زيارته، السبت، إلى مطعم مأكولات بحرية في بيونغ يانغ، بحسب صحيفة "سترايتس تايمز" الصادرة في سنغافورة.

والتزمت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية صمتا مماثلا عن لقاء كيم في قمة مؤخرا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولتين.