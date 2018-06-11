غوتيريس: يجب التوصل لنزع السلاح النووي بقمة ترمب كيم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الاثنين أن السلام ونزع السلاح النووي يجب أن يكونا هدف القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في #سنغافورة.

وقبل ساعات من القمة التاريخية، قال غوتيريس إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنهم المساعدة في التحقق من تخلص بيونغ يانغ من برنامجها النووي، إذا طلب منها المساعدة.

وأضاف للصحافيين أن "العالم يتابع عن كثب ما الذي سيحدث في سنغافورة خلال ساعات".

وأكد أن "السلام ونزع السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه يجب أن يكونا الهدف الواضح والمشترك" للقمة.

وسيبحث ترمب وكيم مطالب القوى الكبرى من بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها للتسلح النووي والباليستي خلال اللقاء، الأول الذي يجمع رئيس أميركي في منصبه وزعيم من كوريا الشمالية.

وتسعى الولايات المتحدة للقضاء على البرامج العسكرية لكوريا الشمالية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، وهي عملية طويلة قد تستدعي وجود خبراء على الأرض لتأكيد التزام بيونغ يانغ بتعهداتها.

وقال غوتيريس إن "الطريق الذي أمامنا سيتطلب تعاونا وتوافقا ومواقف مشتركة".

وتابع "ستكون هناك تقلبات لا مفر منها، لحظات خلاف، ومفاوضات شاقة".

ودعا الأمين العام الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات بنحو 111 مليون دولار لمساعدة ستة ملايين كوري شمالي، مؤكدا أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية الشيوعية المنغلقة.