فرنسا "حذرة" من نتائج قمة سنغافورة

التزمت باريس موقفاً "حذراً" في ما يتعلق بنتائج قمة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، بحسب ما أعلنت الاثنين وزيرة الجيوش الفرنسية، داعية إلى عدم الاعتقاد بأن هذه المسألة "ستُحل بطريقة سحرية".

وقالت الوزيرة فلورانس بارلي، في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح معرض "أوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن، إنه "من الواضح أن عقد هذا الاجتماع إيجابي جداً (...) لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه يجب التزام الحذر".

ودعت بارلي إلى "التحلي بكثير من الواقعية وانتظار نتائج الاجتماع" التاريخي الذي يعقد الثلاثاء في سنغافورة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي "بعيداً عن السذاجة وعن الاعتقاد بأن الأمور يمكن أن تُحل بين ليلة وضحاها بطريقة سحرية".

وختمت قائلة إن "المسار لا يزال في بدايته وسنقوم بتقييم التقدم الخطوة تلو الخطوة".

ويُعقد اللقاء الثنائي، الذي بدا مستحيلاً قبل بضعة أشهر بعد تبادل الرجلين الشتائم والإهانات، صباح الثلاثاء في فندق فخم بسنغافورة.

وسيكون ترمب أول رئيس أميركي يجري، خلال ولايته، مفاوضات مباشرة مع وريث لسلالة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية.

بدوره، أبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، موقفاً حذراً خلال زيارته ستوكهولم.

وقال لودريان إثر محادثات مع نظيرته السويدية، مارغوت وولستروم: "إذا توصلا إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل دائم لا عودة عنه، سأكون أول من يصفق لذلك (...) لأن كل ما يشمل منع الانتشار (النووي) هو أمر جيد بالنسبة إلى أمن العالم".

وتدارك: "لكن ينبغي التنبه، حصلت سوابق بدأت بالحماسة ثم انتهت بالتراجع، من هنا ضرورة أن يكون هذا الاتفاق لنزع السلاح النووي دائماً، وأن يتم تحديد شروط تنفيذه بوضوح".

وتطالب واشنطن كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

في المقابل، أعلنت بيونغ يانغ أنها توافق على نزع الأسلحة النووية، إلا أنها ترفض أن تكون التنازلات من طرف واحد، ويمكن أن يكون تعريفها لنزع الأسلحة النووية بعيداً عما يراه الأميركيون، بما أن الكوريين الشماليين يؤكدون أن ترسانتهم الذرية هي ضمانة لبقاء النظام.