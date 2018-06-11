قمة سنغافورة.. اجتماع بارز بين واشنطن وبيونغ يانغ

يجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فندق ريتز كارلتون ميلينيا بسنغافورة صباح اليوم الاثنين في محاولة لإحراز تقدم قبل انعقاد القمة التاريخية بين قادة البلدين.

وسيعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، قمة في فندق كابيلا في سنتوسا يوم الثلاثاء، بهدف إنهاء تهديد الصراع النووي وتخفيف العداء المتبادل الذي يعود إلى الحرب الكورية.

واجتماع العمل الذي بدأ الاثنين، سيقوده سفير الولايات المتحدة في الفلبين سونج كيم، ونائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، اللذان شوهدا في فندق خليج مارينا قبل العاشرة صباحا، الاثنين، بالتوقيت المحلي، نقلا عن موقع صحيفة "ستريت تايمز" الصادرة في سنغافورة.

وأفاد تقرير لرويترز أن المحادثات تهدف إلى إحراز تقدم قبيل قمة ترمب- كيم، خاصة أن جولة مباحثات سابقة بين الجانبين لم تفعل الكثير لتضييق الفجوة بشأن تعريف نزع السلاح النووي أو التوصل إلى التزامات ملموسة من بيونغ يانغ بشأن تفكيك ترسانتها النووية.

وكان الأميركي سونغ كيم والكورية الشمالية تشوي قد عقدا خمس جولات على الأقل من المحادثات في قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين، بانمونجوم، للتحضير لقمة ترمب-كيم التاريخية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).