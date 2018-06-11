ميركل: تغريدة ترمب عن قمة السبع.. محبطة

اعتبرت المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل الأحد أن إعلان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب في تغريدة التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع كان أمرا "مُحبطا إلى حد ما".

وقالت ميركل في مقابلة مع قناة "ايه آر دي" التلفزيونية العامة "هذا قاس، هذا مخيب للآمال هذه المرة، لكنها ليست نهاية" مجموعة السبع.

وكان وزير المالية الألماني هايكو ماس رد على الرئيس الأميركي قائلا إن تغريداته دمرت "مقدارا هائلا من الثقة".

وتابعت ميركل: "لا أعتقد أنها نهاية العلاقة عبر الأطلسي"، مضيفة أن "إلغاء البيان خطوة حاسمة لكن #الولايات_المتحدة بلد ديمقراطي".

ولدى سؤالها حول تهديد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة التي تشكل سوقا استراتيجية لألمانيا، أعربت المستشارة عن أملها بتشكيل جبهة أوروبية مشتركة.

وأضافت ميركل: "علينا التفكير في ما يجب أن نفعله، آمل أن نتصرف جماعيا مثلما فعلنا حتى الآن" في مواجهة فرض ضرائب أميركية على استيراد الصلب والألمنيوم من الدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن تفرض الدول الأوروبية إجراءات مضادة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأقرت أن "القمة التي سيعقدها #حلف_شمال_الأطلسي (في تموز/يوليو) لن تكون سهلة"، لا سيما أن ترمب يوجه انتقادات للعديد من الدول الأوروبية وفي طليعتها ألمانيا بعدم الإنفاق بالقدر الكافي في مجال الدفاع.

ورفضت المستشارة الألمانية الدخول في تصعيد كلامي مع الولايات المتحدة، وذكرت أنها "لا تعتقد أن التصعيد الكلامي يدفع الأمور قدما".

واعتبرت أن ترمب بسياسته "أميركا أولا" يعطي الانطباع بأنه يفضل "وجود رابح وخاسر"، بدلا من وجود رابحين.

وأشارت ميركل إلى أن الخلاف مع ترمب وتصاعد نفوذ #الصين والطموحات الروسية تظهر مرة جديدة أن على أوروبا تطوير قدراتها على التحرك على الساحة الدولية، وبناء "ثقافة استراتيجية مشتركة"، لأنه من دون ذلك ستتعرض أوروبا للسحق من قبل أقطاب أقوياء جدا".