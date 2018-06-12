بالفيديو.. كيم يونغ أون يفتتح عهدا جديدا ويوثقه بإمضاء

بعد اجتماعين أوليين بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزعيم #كوريا_الشمالية كيم يونغ أون، وقع الرجلان الثلاثاء وثيقة "شاملة وهامة" تطرقت لكل الملفات بحسب ما أكد ترمب.

وأعلن الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مقتضب بعيد التوقيع أن نزع السلاح النووي سيبدأ "سريعًا جداً".

كما قال إنه بنى "علاقة خاصة جدا" مع كيم.

وفي الوقت الذي وثق زعيم كوريا الشمالية بإمضائه على تلك الوثيقة، فتح صفحة جديدة مع أميركا لا بل العالم، تعهد كيم "بطي صفحة الماضي"، وتحدث عن عهد جديد.

إلى ذلك، عبر #كيم_يونغ_أون عن امتنانه للرئيس ترمب لعقد هذا الاجتماع. وأشاد بما وصفه بـ"اللقاء التاريخي" مع ترمب وتعهد "بطي صفحة الماضي".

وقال زعيم كوريا الشمالية: "عهد جديد يبدأ بعد الاجتماع التاريخي والعالم سيشهد تغييرا كبيرا".

وكان ترمب وكيم اجتمعا في لقاء وجهاً لوجه لمدة 48 دقيقة قبل الاجتماع الموسع، والتقى الرجلان في #سنغافورة بحضور المترجمين الفوريين فقط، بعدها انتقلا الى اجتماع ثان موسع بحضور مساعديهما، وكان من بين الحضور في الموفد الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون.

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق قبيل الاجتماع الأول، إنه كون "علاقة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية، وذلك في تصريحات مقتضبة أثناء جلسة سريعة لالتقاط الصور.

في حين قال كيم "سوف نواجه تحديات" لكنه تعهد بالعمل مع ترمب.

وبعد محادثات أولية استمرت قرابة 48 دقيقة خرج ترمب وكيم، وسارا جنبا إلى جنب في فندق كابيلا في جزيرة سانتوسا، قبل أن يدخلا مجددا قاعة الاجتماع حيث انضم إليهما كبار المسؤولين.