كوريا الجنوبية: قمة سنغافورة "تنهي الحرب الباردة"

رحب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، الثلاثاء، باتفاق سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، باعتباره "حدثاً تاريخياً ينهي الحرب الباردة".

وقال مون بعد القمة التاريخية بين ترمب وكيم إن "اتفاق سانتوسا في 12 حزيران/يونيو سيبقى في التاريخ العالمي كحدث أنهى الحرب الباردة".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون اجتمعا في لقاء وجهاً لوجه لمدة 48 دقيقة قبل الاجتماع الموسع، والتقى الرجلان في #سنغافورة بحضور المترجمين الفوريين فقط، بعدها انتقلا إلى اجتماع ثانٍ موسع بحضور مساعديهما، وكان من بين الحضور في الوفد الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو، وجون بولتون.