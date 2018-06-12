ماكرون: موقف إيطاليا بشأن سفينة المهاجرين "معيب"

ندد الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، الثلاثاء، بالموقف "المعيب وغير المسؤول للحكومة الإيطالية" بعد رفضها استقبال سفينة اكواريوس التي كانت تقل أكثر من 600 مهاجر، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو.

وقال المتحدث إن ماكرون "حرص على التذكير بالقانون البحري الذي يعتبر أنه في حال وجود استغاثة فإن الشاطئ الأقرب هو الذي يتحمل مسؤولية الاستقبال"، موضحا أنه لو كانت السفينة أقرب إلى الشواطئ الفرنسية من شاطئ أي بلد آخر لكان على فرنسا استقبالها.

ورحب ماكرون بالموقف الإسباني بعد أن وافقت الحكومة الإسبانية على استقبال السفينة اكواريوس.

وأضاف المتحدث أن "فرنسا تقوم بما هو متوجب عليها، إلا أن ما هو غير مقبول هو الاستغلال السياسي الذي قامت به الحكومة الإيطالية" في إطار هذه المسألة.

ومن المقرر أن يستقبل ماكرون رئيس الحكومة الإيطالية الجديد جوزيبي كونتي في إطار الإعداد لاجتماع المجلس الأوروبي في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من حزيران/يونيو الذي سيناقش بشكل خاص مشكلة المهاجرين.

وكانت إسبانيا قررت استقبال السفينة أكواريوس مع اللاجئين الذين كانوا على متنها بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا استقبالها.