الحريري يلتقي بوتين عشية المونديال

يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد #الحريري، الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الأربعاء في موسكو، عشية مشاركته في الافتتاح الرسمي لكأس العالم 2018، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

ويبحث الحريري بعد ظهر الأربعاء مع بوتين "آخر التطورات في #لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية" قبل أن يشارك الخميس في افتتاح كأس العالم لكرة القدم.

ويحضر المسؤول اللبناني "المباراة الأولى بين روسيا والسعودية، إلى جانب عدد من رؤساء الدول". وتقام المباراة في استاد لوجنيكي، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج في موسكو، وهو الملعب التاريخي للرياضة السوفياتية والروسية كما سيستضيف المباراة النهائية أيضاً.

وتعد هذه الزيارة الثانية للحريري إلى موسكو خلال أشهر، إذ سبق والتقى بوتين بمنتجع سوتشي في أيلول/سبتمبر.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 24 أيار/مايو، الحريري بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إجراء انتخابات برلمانية، كانت الأولى منذ تسع سنوات.